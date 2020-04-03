В Сети показали «Ниву», сделанную для немцев в 80-х

Фото: Lada

Внедорожники Lada Niva (Lada 4×4), а также другие модели «АвтоВАЗа», поставлялись в страны Евросоюза до апреля 2019 года, пока в ЕС не вступили в силу новые экологические нормы. Однако в начале 80-х экспорт «Нивы» в Германию был поставлен на поток.

Продажами российских внедорожников занимался дилер Deutsche Lada Automobil GmbH, который занимался не только реализацией этих машин, но и дорабатывал их и даже выпускал спецверсии с расширенным функционалом.

Одной из таких модификаций была версия ВАЗ-2121 «Нива» с логотипами Limited Edition, произведенная ограниченным тиражом в 150 единиц. Внедорожники отличались доработанным экстерьером, в котором появились пластиковые расширители колесных арок и штампованные колесные диски специального дизайна с более широкой резиной, чем у крупносерийных «Нив», а также белые декоративные полосы на боковинах кузова.

Судя по выложенным в Сеть снимкам, внедорожники лимитированной серии также отличались улучшенной антикоррозионной обработкой, а в их внутреннем убранстве по-другому выглядела передняя панель, рулевое колесо, обшивка потолка и сиденья, получившие улучшенную боковую поддержку.

В арсенал экспортной «Нивы» также входил люк в крыше и пульт управления магнитолой с дисплеем и клавишами, установленный на отдельном поручне справа от водителя.