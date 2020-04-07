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На сегодняшний день «АвтоВАЗ» использует пять собственных имен автомобилей и их вариаций – это Granta, Vesta, XRay, Largus и 4×4. Тем не менее в арсенале российского автогиганта имеется значительно больше названий. Об этом свидетельствует отчет «РГ», получившей выгрузку из закрытой части базы Роспатента.

Так, по данным издания, в 2012 году «вазовцы» зарегистрировали следующие «резервные» названия для своих моделей: Lada Fortuna, Lada Ladoga, Lada Svoboda, Lada Slavia и Lada Quanta.

В 2015 году этот список пополнился именами: Lada Binar, Antiga, Lada XRave, Lada Xcite, Lada X Path, Lada Expira, Lada Intriga и Lada Preosa, а годом спустя компания зарегистрировала название Lada Kvest.

Воспользоваться любым из перечисленных имен «АвтоВАЗ» может когда угодно. Срок действия свидетельства на товарный знак истекает спустя десять лет с момента регистрации, однако действие документа можно продлевать.