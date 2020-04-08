Отсутствие обновлений – изюминка Nissan GT-R

Фото: Nissan

Представитель компании Nissan сообщил о том, что абсолютно не жалеет, что за 13 лет GT-R практически не изменился. Более того, в отсутствии доработок заключается главное преимущество спорткара.

Таким образом главный менеджер торговой марки дал чётко понять, что в дальнейшем не стоит ожидать глобальных изменений данной модели. Она будет оставаться в рамках консервативных решений, что позволит спорткарам оставаться доступными для большей части потребителей.

Независимые эксперты затрудняются дать объективную оценку подобному высказыванию руководства Nissan, ведь продажи GT-R неумолимо падают. И, возможно, причина кроется как раз в том, что аудитория устала от привычного дизайна «долгожителя». Однако, нельзя не учитывать тот факт, что сам сегмент спорткаров на данный момент переживает не лучшие времена.