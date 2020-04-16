Lexus готовит новый флагманский кроссовер

Фото: Lexus

В следующем году модельный ряд премиального производителя пополнится ещё одним флагманским автомобилем. Речь идёт про модель LQ.

Главной особенностью новинки станет силовой агрегат, форсированный вплоть до 600 лошадиных сил. Динамические характеристики пока неизвестны. Стоить новинка будет в диапазоне от 80 до 100 тысяч долларов. Сообщается, что в основу этой модели будет положена платформа, которая создана на решениях, актуальных для седанов LS.

Пока что производитель не предоставил исчерпывающую информацию по поводу нового автомобиля. Однако, практически с полностью уверенностью можно говорить о том, что дебют машины состоится в будущем году, тогда как в 2022 модель поступит на глобальный рынок.