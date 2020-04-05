Интерьер нового Lada Largus FL показали на первых «живых» фото

Фото: Lada

Компания «АвтоВАЗ» выпустила первые экземпляры обновленного Lada Largus FL (фейслифт), дизайн которого выполнен с учетом X-образного фирменного стиля «Лада». Ранее в Сети публиковались рендеры экстерьера этой модели, а накануне в Сеть оказались слиты первые «живые» снимки интерьера автомобиля.

Фотографии сидений нового Lada Largus FL были опубликованы в сообществе «For Friends & Для Друзей» в соцсети «Вконтакте». Снимки сопровождались текстом: «Вот так будут выглядеть сиденья обновленного Lada Largus».

Фото: vk.com/forfriendsspb

Судя по снимкам, сиденья нового Largus сильно напоминают модель XRay. Кроме того, ранее сообщалось, что передние сиденья и подлокотник обновленный «Ларгус» позаимствует у модели XRay Cross, так что эта информация подтверждается. Переднюю панель в новый Largus FL установят от Renault Duster, а передние фары автомобиля обзаведутся линзами, как у Datsun.

Ожидается, что официальный дебют нового Lada Largus FL состоится в конце лета этого года. Продажи стартуют ближе к осени.