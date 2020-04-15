H-UAZ: дизайнер объединил Hummer и российский УАЗ

Фото: Behance

В портфолио дизайнера Александра Исаева на сайте «Behance» появились рендерные изображения странно выглядящего внедорожника. Концепт имеет сходство как с американским вездеходом Hummer, так и с отечественным УАЗ-2206 «Буханка».

Фактически нарисованный автомобиль представляет собой гибрид «Хаммера» и «Буханки». Судя по рендерам, такой необычный симбиоз получил кузов пикап в однообъемном формате. Автомобиль получил угловатую форму, напоминающую автомобили обоих производителей.

Фото: Behance

В передней части выделяется решетка радиатора в стиле Hummer, а также пара квадратных фар. Внушительный дорожный просвет явно заимствован у вездехода 2206.

Ждать появления такого автомобиля в продаже – не стоит. Проект является некоммерческим. Кроме того, вряд ли сегодня можно представить вариант сотрудничества американского Hummer с российским «УАЗ», в особенности в подобном ключе.