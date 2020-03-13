«Запорожец» без пробега продают за 250 тысяч рублей

Фото: “Auto.Ru”

На портале «Авто.ру» опубликовано объявление о продаже автомобиля ЗАЗ-968М 1993 года. Уникальная особенность этой машины, находящейся в Кемерово, состоит в том, что её пробег для такого года выпуска крайне мал, составляя всего 211 километров.

По словам продавца «Запорожца», с момента приобретения машина практически все время находилась в гараже, лишь порой выезжая на улицу на небольшие расстояния. За счет того, что автомобиль хранился правильно, его состояние спустя столько лет близко конвейерному. За свой «Запорожец» его нынешний владелец просит 250 тысяч рублей.

Напомним, что автомобиль ЗАЗ-968М вышел в продажу в 1980 году. Машину прозвали «мыльницей» за гладкие бока и индекс М в названии. «Запорожец» оснащался 1,2-литровым 4-цилиндровым двигателем, выдающим 45 лошадиных сил. В качестве трансмиссии шла безальтернативная 4-ступенчатая МКПП.