Volkswagen представила новый электрический фургон e-BULLI

Фото: Volkswagen

Сообщается, что новое транспортное средство было создано на основе автомобиля 1966-го года выпуска модели T1 Samba Bus.

Несмотря на внешние сходства, на самом деле старый автомобиль был полностью переделан. Так, в его основе положено более безопасное современное шасси, в интерьере красуется шикарная приборная панель виртуального типа, а панели и кресла обиты дорогой кожей. В базовую модификацию входит светодиодная светотехника, а также планшет, встроенный в потолочную консоль.

Что касается технических характеристик фургона e-BULLI, Volkswagen пока держит эту информацию в тайне. Единственное, что точно ясно из названия – новинка будет электрокаром. Ведь именно в этом направлении компания планирует развиваться в ближайшие годы. Уже в 2025 год немцы хотят продавать более 20 моделей электрокаров.