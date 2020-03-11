В России стартовала сборка Mitsubishi Outlander 2020

Фото: Mitsubishi

Российский офис компании Mitsubishi («ПСМА Рус») объявил о запуске производства кроссоверов Outlander 2020 модельного года. Стоимость и список комплектаций автомобиля по сравнению с машинами 2019 модельного года остались без изменений.

Так, за базовый вариант исполнения Outlander 2020 просят от 1 миллиона 709 тысяч рублей. Цена «топовой» версии этой модели составляет 2 миллиона 138 тысяч рублей.

С нового модельного года кроссовер Outlander получил интеллектуальную систему полного привода S-AWC с управлением вектором тяги во всех полноприводных модификациях.

Кроме того, отныне данная модель оснащается новым поколением мультимедийной системы Mitsubishi Connect, поддерживающей интерфейсы Apple Car Play и Android Auto, а также другим блоком управления «климатом» и электроприводом поясничной поры сиденья водителя во всех полноприводных версиях.