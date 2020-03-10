В России снизились цены на автомобили Ravon

Фото: Ravon

Компания Ravon, готовящаяся покинуть российский авторынок, снизила цены на всю линейку своих автомобилей в нашей стране. По данным портала «Цена Авто», модели R2, Nexia R3 и R4 в марте подешевели на сумму от 7 до 49 тысяч рублей в зависимости от автомобиля.

Так, за компактный хэтчбек R2 сейчас просят от 639 тысяч до 689 тысяч рублей, что на 7-9 тысяч рублей дешевле, чем было раньше соответственно.

Стоимость седана Nexia R3 снизилась на сумму от 28 до 49 тысяч рублей – от 639 тысяч до 699 тысяч рублей. При этом ценник «топового» исполнения Elegant AT остался без изменений – от 719 тысяч рублей.

Другая 4-дверка в линейке «Равон» – Ravon R4 – подешевела на 13-19 тысяч рублей до 659-739 тысяч рублей в зависимости от версии.

Напомним, что к середине 2020 года бренд Ravon покинет рынки России, Казахстана и Белоруссии. Во всех трех странах его заменит марка Chevrolet.