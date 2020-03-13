В России появился Skoda Karoq в бюджетной версии

Фото: Skoda

Названа стоимость кроссоверов в модификации Active. Сообщается, что стандартная версия будет стоить от 1 миллиона 387 тысяч рублей. Соответственно, она станет самой недорогой в линейке, представленной в России.

Новинка, несмотря на принадлежность к базовой модификации, оснащается кондиционером, имеет аудиокомплекс с несколькими динамика, несколько полезных ассистентов для водителя, центральный замок с возможностью дистанционного управления и даже подогрев передних сидений. А за дополнительную плату удастся приобрести автомобиль с круиз-контролем.

Skoda Karoq будет работать за счёт мотора с объёмом в 1.4 литра с отдачей в 150 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автоматического типа на 8 ступеней, а также системой переднего привода. До первой сотни паркетник может разогнаться за 8.8 секунд, а максимальная скорость движения ограничена показателем в 199 километров в час. Разработчики утверждают, что на сотню километров пути в среднем кроссовер расходует около 6.3 литров топлива.