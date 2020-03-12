Toyota 86 получила новую спецверсию

Сегодня была представлена новая версия популярной модели под названием GT Black Limited. Как ясно из названия, на рынок поступит ограниченная партия машин, состоящая из 86 экземпляров.
Новая Toyota 86 окрашена в глубокий чёрный цвет, который дополняют семнадцатидюймовые диски медного оттенка. Модификацию дополняют защитные накладки днища и спойлеры. В интерьере также преобладает чёрная отделка. Широко использовались премиальные материалы, включая натуральную кожу, алькантару и ткань, имитирующая замшу и являющаяся более практичной и долговечной (Grand Lux).
Купе будет продаваться по цене в 2.6 миллиона рублей в комплектации с механической коробкой на 6 ступеней. Если выбрать автоматическую трансмиссию, то цена вырастет в среднем на 60 тысяч рублей. Под капотом авто будет работать прежний двухлитровый агрегат, который, в зависимости от коробки передач, может быть форсирован до 200 или 207 лошадиных сил.