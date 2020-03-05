Skoda занялась испытаниями нового кроссовера Enyaq

Фото: Skoda

Представители чешской компании приступили к тестированию своего нового электрифицированного паркетника. Так, машина уже была замечена на дорогах общего пользования в Европе.

Отметим, что речь идёт про кроссовер Skoda Enyaq. В его основе положена инновационная модульная платформа МЕВ, которая была создана как раз для машин, работающих исключительно за счёт электротяги.

Автомобиль должен получить силовую установку, форсированную до 302 лошадиных сил. На одном заряде аккумуляторов паркетник должен преодолеть около 500 километров пути. В продажу авто поступит как в переднеприводной, так и в полноприводной модификациях.

В интерьере автомобилиста порадует инновационная передняя панель, которая будет оснащена современным мультимедийным комплексом. Помимо этого, кроссовер должен получить оригинальный спортивный руль. Дебют авто должен состояться в конце года, а продажи откроются только в начале 2021 года.