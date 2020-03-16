Новый кроссовер Kia Sonet вновь засняли на тестах

Фото: Kia

Южнокорейская автомобильная марка Kia вновь вывела на тестовые испытания свой новый кроссовер под названием Sonet, который должен стать самой доступной моделью в SUV-линейке автопроизводителя. Впервые этот компактный «паркетник» был замечен в конце февраля, а накануне его удалось сфотографировать на дорогах Индии.

Кузов тестового прототипа, заснятого в ходе обкатки, был скрыт плотным слоем камуфляжа. Но даже с учетом маскировки можно отметить, что головная оптика, линия остекления и конструкция решетки радиатора у серийного «Сонет» будут такими же, как у концепт-кара, показанного в начале года на автосалоне в Индии.

Техническое оснащение нового Kia Sonet пока неизвестно. В моторную линейку этой модели могут войти 1,2- и 1,6-литровые атмосферные двигатели на 83 и 123 лошадиные силы соответственно, а также 1-литровый турбомотор на 120 «сил» и 90-сильный дизельный агрегат. В качестве трансмиссий выбрать можно будет между МКПП, вариатором и роботизированной коробкой передач.

Производство нового Kia Sonet будет вестись на заводе «Киа» в Индии. Кроссовер будут продавать не только на местном, но и на глобальном рынке.