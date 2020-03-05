Новый кроссовер FAW T77 Pro добрался до дилеров

Фото: FAW

Китайская автомобильная марка FAW приступила к продаже на местном рынке своего нового кроссовера – T77 Pro. Новинка отличается от обычного «паркетника» Bestune T77 наличием под капотом более мощного двигателя.

Длина кроссовера составляет 4525 мм, ширина равна 1845 мм, а высота – 1615 мм. Длина колесной базы – 2700 мм. Приводит в движение T77 Pro 1,5-литровый турбоагрегат на 169 лошадиных сил, сочетающийся с 5-ступенчатой МКПП или 7-скоростным «роботом». Привод – только передний. Ранее модель Bestune T77 комплектовалась исключительно 143-сильным 1,2-литровым турбомотором.

В арсенал новинки вошли: климат-контроль, адаптивный «круиз», запуск двигателя с кнопки, контроль удержания полосы движения, электронный «ручник», стеклянная крыша с люком и многое другое.

Стоимость кроссовера в КНР начинается от 111 тысяч 800 юаней или 1 миллион 65 тысяч рублей. За «топовую» комплектацию этой модели просят 144 тысячи 800 юаней или 1 миллион 379 тысяч рублей.

Напомним, что в скором времени на российский авторынок выйдет похожая модель компании FAW – кроссовер FAW X60.