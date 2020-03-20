Nissan сменит логотип. Первое фото нового лого

Компания Nissan готовится к смене логотипа. На днях сразу в нескольких патентных ведомствах появились изображения новых вариантов логотипов японской марки, которая, судя по всему, решила пойти по стопам Volkswagen и BMW, недавно обновивших свои лого.

С учетом нового тренда, заключающегося в 2-мерности логотипов, Nissan также пошла по этому пути, новым шильдиком демонстрируя трансформацию своего модельного ряда в сторону «озеленения» (нацеленность на электрификацию).

Новый двухмерный логотип «Ниссан» отличается от предыдущего не только отсутствием теней, придающих значку объемности, но и разомкнутым кругом и исчезнувшей горизонтальной плашкой.

Данных о том, какая модель Nissan первой должна получить новый логотип, пока нет. Не исключено, что в итоге ей окажется новый кроссовер Ariya, дизайн которого недавно был запатентован в России.