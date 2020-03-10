Миллионный автомобиль Tesla сошёл с конвейера

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Михаил Романенко
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Миллионный автомобиль Tesla сошёл с конвейера
Фото: Tesla

Глава американской автомобильной компании сообщил о том, что с конвейера сошёл миллионный электромобиль.

Эта информация была опубликована на официальной странице самого Илона Маска в социальной сети. Юбилейной машиной посчастливилось стать электрокару Model Y в кузове красного цвета. Отметим, что помимо этой модели, в серии фирмы есть Model S, Model 3, Model X, а совсем скоро ассортимент разбавят новые пикапы и тягачи. Помимо этого, сообщается, что фирма планирует выпустить ещё один принципиально иной вид автомобиля, однако, он будет разработан специально для рынка Старого Света.

Миллионный автомобиль Tesla сошёл с конвейера

Отметим, что на данный момент производственные площадки Tesla располагаются в Америке и в Китае. Не так давно началось строительство нового завода в Германии. Ориентировочно конвейер должны запустить уже в будущем году.

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