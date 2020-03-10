Миллионный автомобиль Tesla сошёл с конвейера

Фото: Tesla

Глава американской автомобильной компании сообщил о том, что с конвейера сошёл миллионный электромобиль.

Эта информация была опубликована на официальной странице самого Илона Маска в социальной сети. Юбилейной машиной посчастливилось стать электрокару Model Y в кузове красного цвета. Отметим, что помимо этой модели, в серии фирмы есть Model S, Model 3, Model X, а совсем скоро ассортимент разбавят новые пикапы и тягачи. Помимо этого, сообщается, что фирма планирует выпустить ещё один принципиально иной вид автомобиля, однако, он будет разработан специально для рынка Старого Света.

Отметим, что на данный момент производственные площадки Tesla располагаются в Америке и в Китае. Не так давно началось строительство нового завода в Германии. Ориентировочно конвейер должны запустить уже в будущем году.