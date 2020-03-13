Lamborghini вынужденно закрыла завод

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Всемирная пандемия привела к закрытию очередного автомобильного производства.

Представители компании Lamborghini сообщили о том, что приостановили работу своей производственной площадки, расположенной в Сант-Агата-Болоньезе из-за повышенного риска заразиться коронавирусом. По предварительным данным завод будет запущен уже 25 марта.

Отметим, что не так давно власти Италии выступили с заявлением, что дают разрешение автомобильным компаниям продолжать работу, однако, только в том случае, если фирма гарантирует обеспечение дополнительных мер безопасности. Но, очевидно, что в Lamborghini решили оставаться максимально ответственными и отправили всех сотрудников домой на время карантина.

Отметим, что несколько дней назад появилась информация о закрытии всех торговых площадок крупнейшего итальянского дилера авто. Такая ситуация случилась впервые за 55 лет.