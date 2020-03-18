Кроссовер Haval F7 стал бестселлером марки в России

Фото: Haval

Согласно информации, полученной редакцией Daily-Motor.Ru от пресс-службы компании Haval, объем продаж автомобилей этой китайской марки в России в феврале составил 1220 автомобилей, что в 2,3 раза выше, чем было годом ранее.

Суммарно по итогам первых двух месяцев 2020 года дилеры «Хавейл» реализовали 2448 кроссоверов, что соответствует росту в 2,7 раза, позволив компании вновь стать лидером среди китайских автопроизводителей в РФ.

Самой популярной в линейке марки стал кроссовер F7, который за февраль был распродан в количестве 480 штук. На второй строчке по этому показателю расположился среднеразмерный вседорожник H6 – 368 единиц. ТОП-3 замкнул купеобразный кроссовер F7x, вышедший в продажу только в ноябре прошлого года (212 реализованных машин). Четвертым и пятым оказались: компактный кроссовер H2 и рамный внедорожник H9 с результатами в 82 и 78 проданных автомобилей соответственно.