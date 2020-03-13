Как могла бы выглядеть 7-местная Hyundai Creta

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Второе поколение кроссовера Hyundai Creta уже активно покоряет зарубежные рынки, но до появления второй генерации «Креты» в России еще далеко. В Индии спрос на этот кроссовер оказался по-настоящему ажиотажным, о чем мы уже сообщали на этой неделе.

Накануне журналисты местного портала «IAB» решили представить, как могла бы выглядеть 7-местная версия новой Hyundai Creta, если бы такой кроссовер вышел в продажу. При этом ранее в Сети ходили слухи, что новая «Крета» действительно будет продаваться в модификации с 7-местным салоном, но пока в «Хендэ» эту информацию не подтверждают.

По мнению авторов выложенных в Сеть рендеров, семиместная Creta получила бы удлиненный кузов и более богатое оснащение, включающее в себя электронную приборную панель и мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем. Для задних пассажиров появились бы дополнительные дефлекторы обдува.

В моторной гамме «растянутой» версии «Креты», скорее всего, остались бы прежние двигатели. Это 1,5-литровый бензиновый агрегат на 115 «сил» и 1,4-литровый турбомотор на 140 «скакунов». Кроме них у 5-местной Creta новой генерации в линейке имеется и 1,5-литровый «дизель» на 115 «сил».