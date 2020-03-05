Genesis представила «убийцу» Audi A7

Фото: Genesis

Корейская премиальная автомобильная марка, принадлежащая Hyundai, опубликовала первые официальные изображения новой генерации бизнес-седана Genesis G80. Дебют новой модели, грозящейся стать конкурентом Audi A7, состоится позже в этом году.

На выложенных в Сеть снимках дизайн нового G80 от Genesis сильно напоминает кроссовер GV80, показанный ранее в начале текущего года. Четырехдверка получила такие же сдвоенные полосы фар и задних фонарей, а также похожие решетки на передних крыльях.

Внутреннее убранство практически полностью повторяет интерьер SUV-модели, что неудивительно, посколько обе модели построены на единой платформе. Отделка салона выполнена в контрастных цветах, а на центральной консоли со вставками из ясеня красуется 14,5-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы.

Ожидается, что от соплатформенника в новый G80 перекочует и двигатель. В качестве него может выступить как 2,5-литровый турбоагрегат, так и 3,5-литровый турбированный V6.

Другие подробности о новом Genesis G80 должны появиться чуть позже в этом году.