Ford Bronco запечатлели прямо на конвейере

Фото: Ford

Официальный дебют нового внедорожника должен состояться уже в марте.

В сеть попала фотография автомобиля модели Ford Bronco нового поколения. Снимок сделали участники одного из профильных форумов, и производители вскоре попросили их удалить фотографию из общего доступа. Но, к тому времени снимок уже сохранили на свои устройства тысячи пользователей.

Напомним, что в основе внедорожника положена платформа Т6. В продажу новинка поступит как в модификации на 3 двери, так и в версии на 5 дверей. Под капотом будет работать мотор с двумя турбированными нагнетателями. Но какова мощность установки, пока неизвестно.

Ходят слухи, что под капотом авто может быть установлен и более мощный мотор с объёмом в 2.7 литра, который рассчитан на 329 лошадиных сил. Однако, более детальную информацию вряд ли удастся узнать раньше официальной презентации.