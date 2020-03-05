Chevrolet Express решили обновить

Фото: Chevrolet

Фургон этой модели последний раз обновлялся 17 лет назад. И, автомобильный бренд всё-таки решил исправить это.

Отметим, что Chevrolet Express впервые вышел на рынок 25 лет назад. С тех пор автомобиль пережил только одну смену поколения. И это говорит лишь о том, что разработчикам удалось практически с самого начала создать машину, которая полностью соответствует требованиям аудитории. Тому подтверждением является ещё и тот факт, что, несмотря на огромную конкуренцию на рынке, в прошлом году было реализовано более 77 тысяч фургонов.

Но, от заслуженного обновления в компании всё-таки решили не отказываться. И оно коснётся моторной гаммы. Так, из линейки агрегатов исчезнет шестилитровый двигатель, который будет заменён на современный мотор с объёмом в 6.6 литра и отдачей в 401 лошадиную силу. И это при том, что актуальный агрегат мог выдавать всего 341 лошадиную силу. Что касается коробки передач, то пока неясно, будет ли установлена новая или в составе останется прежняя трансмиссия. Ориентировочно новые автомобили поступят в продажу летом будущего года.