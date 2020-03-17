Cadillac Escalade получил революционные изменения

Фото: Cadillac

Новое поколение принесло автомобилю инновационные решения во внешности, а также модернизацию бортовых систем и архитектуры шасси.

Состоялась презентация нового автомобиля Cadillac Escalade. И, несмотря на множество изменений, машина по-прежнему может соответствовать своему название «американкой роскоши». Дизайн дополнен массивной решёткой радиатора, горизонтальными светодиодными фарами, новой системой выхлопных патрубков, дисками на 22 дюйма с десятью спицами.

В интерьере покупателя также ждёт немало новых решений. В частности, вместо подрулевого переключателя передач установлен современный джойстик в сочетании с подрулевыми лепестками. Цифровая панель получила рекордную диагональ в 38.3 дюйма. Для мультимедийной системы предусмотрен блок на экране с диагональю в 16.0 дюймов. Для пассажиров второго ряда также предназначено два дисплея по 12.6 дюймов.

Под капотом авто установлен мотор на 6.2 литра с мощностью в 426 лошадиных сил. Вместо него, можно выбрать трёхлитровый агрегат с отдачей в 281 лошадиную силу. Для обоих агрегатов положена коробка передач на 10 ступеней автоматического типа. Старт продаж новинки назначен на 3-ий квартал текущего года.