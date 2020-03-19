«АвтоВАЗ» возобновит выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG

Фото: Lada

Компания «АвтоВАЗ» рассматривает возможность возобновления сборки биотопливных версий своих популярных моделей – Vesta и Largus. Оба автомобиля с приставкой CNG перестали выпускать в октябре 2019 года из-за свернутой государственной программы EcoGAZ.

Согласно последней информации государство выделит в 2020 году на поддержку производителей газомоторной техники порядка 600 миллионов рублей, что сделает производство моделей CNG более выгодным.

На официальном сайте Lada никакой информации о планах возобновления программы EcoGAZ нет, но, как сообщает портал «Лада.Онлайн», такие Vesta CNG и Largus CNG уже сходят с конвейера. Накануне свежесобранную биотопливную «Весту» видели на территории завода.