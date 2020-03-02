Автомобили Aurus уже собрали 700 предзаказов

Фото: Aurus

Представители отечественного бренда рассказали, что им удалось получить около семи сотен предварительных заказов на машины, которые ещё даже не встали на массовый конвейер. При этом, заключить договор о приобретении готовы только 65 человек.

Напомним, что полноценный выпуск новых седанов Aurus будет налажен только через полтора года в Елабуге. При этом, на машину обратили внимание не только россияне, но и граждане из других стран.

Напомним, что презентация Aurus на рынке Старого света состоялась в Женеве 2 года назад. Тогда были представлены бронированный лимузин и классический седан марки. В скором же времени должна быть показана и внедорожная модификация автомобиля. Презентация должна пройти до конца этого года.

Предварительный заказ пока можно оформить только на седан, и его стартовый ценник составляет 18 миллионов рублей.