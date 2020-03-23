Audi Q5 получит купеобразную версию

Фото: Audi

Уже осенью в продажу поступит новая купеобразная версия популярного кроссовера. Сообщается, что смена внешнего вида придёт вместе с плановым рестайлингом.

Стоит отметить, что фирма не отказывается от традиционного кузова универсал. Что касается купеобразной версии, то, скорее всего, новинка будет продаваться с приставкой Sportback. Пока что не сообщается, какие новые декоративные решения фирма выберет для машины, и будут ли разительные перемены в интерьере.

А вот технические характеристики по всей видимости останутся прежними. Так, купеобразный паркетник будет доступен с турбированным двухлитровым мотором с мощностью в 249 лошадиных сил. Альтернативой может стать трёхлитровый дизель с такой же мощностью. Хотя, не исключено, что со временем будет выпущена и подзаряженная версия авто с более мощным мотором.

Старт продаж рестайлингового кроссовера ориентировочно состоится через год.