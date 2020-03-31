190-й Mercedes-Benz оснастили мотором V12 от «шестисотки»

Владелец Mercedes-Benz 190 1984 года выпуска из Нидерландов провел со своим автомобилем необычный тюнинг, занявший три года. Компактный седан оснастили мощным 6-литровым двигателем V12, положенным флагманской модели Mercedes-Benz 600 SEL.

Такая серьезная модернизация в моторном отсеке 190-го заставила внести изменения и в другие узлы автомобиля, в том числе в систему охлаждения, трансмиссию, подвеску и выхлопную систему.

Заводскую трансмиссию, например, сменили на 5-диапазонную автоматическую коробку передач от CL 600, а рулевое управление позаимствовали у E-Class в кузове W210.

После всех проведенных работ 190-й «Мерседес» с мотором от 600 SEL проверили на динамометрическом стенде, который показал максимальная мощность автомобиля в 424 лошадиные силы при 585 Нм пикового крутящего момента.

Напомним, что стоковым для Mercedes-Benz 190 является 2-литровый четырехцилиндровый мотор на 89 лошадиных сил.