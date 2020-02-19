Второе поколение Hyundai Creta появится в РФ в 2021 году. Новые подробности

Hyundai Creta. Фото: AutocarIndia

Вчера, 18 февраля, на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге состоялась официальная презентация обновленного седана Solaris. В кулуарах этого мероприятия один из топ-менеджеров корейской марки рассказал журналистам, когда в России стоит ждать появления второго поколения кроссовера Creta.

По неофициальной информации, дебют новой «Креты» в РФ состоится в 2021 году. До этого кроссовер ожидает промежуточное обновление, которое представят уже в марте этого года.

Ожидается, что российская Hyundai Creta второй генерации будет выглядеть не так, как версии этой модели для Китая и Индии. Кроссовер получил более элегантный дизайн, совмещенный с нестандартными визуальными решениями.

В качестве платформы для абсолютно новой «Креты», предназначенной для России, выступит архитектура первой генерации этого кроссовера, дополненная элементами более современной «тележки» K2, легшей в основу Kia Ceed и Kia Seltos.

Моторная линейка новинки должна достаться от предшественницы, но не исключено появление в ней и турбомотора. В качестве трансмиссий обещают предложить прежние 6-ступенчатую МКПП или 6-скоростную автоматическую коробку передач. Вариатор новой «Крете» – не достанется.