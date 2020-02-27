Volkswagen представил «заряженный» Touareg R

Фото: Volkswagen

Немецкий Volkswagen опубликовал официальные фотографии обновленной версии самой мощной модификации в линейке кроссовера Touareg с приставкой «R».

«Заряженный» вседорожник получил под капот гибридную силовую установку, совмещающую в себе 340-сильный бензиновый V6 и электрический двигатель на 136 «лошадей». Суммарная отдача агрегата составила 462 лошадиные силы. Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат». Запас хода Touareg R на электротяге составляет несколько десятков километров при скорости в 140 км/ч.

R-модификация отличается от обычного Touareg черным декором кузова, колесами с другим дизайном, наличием спортивного рулевого колеса и синих элементов в интерьере, а также более оснащенной базовой комплектацией.

Полноценный дебют первого гибрида в линейке R от Volkswagen состоится уже в начале марта на автовыставке в Женеве (Geneva Motor Show-2020).