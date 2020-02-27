Volkswagen представил новое поколение Golf GTI

Фото: Volkswagen

Компания Volkswagen опубликовала официальные фотографии трех новых версий нового поколения Golf. Речь идет о «заряженных» модификациях GTI, GTE и GTD. Полноценный дебют всей этой тройки состоится в начале марта на автомобильной выставке в Женеве (Geneva Motor Show-2020).

«Оспортивленные» модели Golf в новой генерации получили отличающиеся от стандартных версий бамперы, решетку радиатора с подсветкой, черные боковые «юбки», спойлер на крыше и визуально выделенный диффузор.

Что касается различий между версиями GTI, GTD и GTE, то их можно заметить по расположению выпускных патрубков. У первой модели они разведены по сторонам. У второй – спарены слева, а у третьей – вовсе скрыты.

Все три новинки получили спортивное рулевое колесо, клетчатые кресла с развитой боковой поддержкой, цифровую приборную панель размером 10,25-дюйма и 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Клиренс версий GTI и GTI оказался занижен на 15 мм.

Новый Golf GTI получил под капот 2-литровый турбированный агрегат на 245 лошадиных сил при 370 Нм. Связку ему составляет 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот».

Для версии Golf GTD предусмотрен 2-литровый турбодизель на 200 л.с. и 400 Нм момента. В качестве трансмиссий предложена только 7-скоростная роботизированная коробка передач.

Гибридный Golf GTE приводится в движение за счет силовой установки, состоящей из 1,4-литрового бензинового ДВС и электромотора. Суммарная мощность агрегата составляет 245 «сил» и 400 Нм момента. Трансмиссия – 6-ступенчатый «робот».