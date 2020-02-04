Водители машин Toyota больше не спутают «газ» с «тормозом»

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Представители компании Toyota рассказали о своей новой технологии, которая направлена на предотвращение ошибочного ускорения транспортного средства.

Компания в течение 8 лет занималась созданием нового функционала, который бы позволил исключить риск нежелательного ускорения автомобиля в случае, если перед ним есть преграда. Так, первое программное обеспечение отлично справлялось с ситуациями на парковках или в пробке и не давало водителю придать ускорения автомобилю, если перед ним было препятствие.

Новый же функционал более сложный. Система способна распознавать ошибочное нажатие на педаль газа даже в том случае, если перед автомобилем нет никаких препятствий. Чтобы достичь этого, специалистам пришлось проанализировать тысячи аварий, которые были спровоцированы нечаянным нажатием на педаль газа, вместо тормоза. Если один из «негативных шаблонов» будет распознан, то система попросту не даст автомобилю ускориться.