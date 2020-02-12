Внедорожник SsangYong Rexton готовится к легкому рестайлингу

Фото: «AutoWeek»

Компания SsangYong приступила к тестам рестайлингового кроссовера Rexton. Накануне на страницах журнала «AutoWeek» появились первые шпионские фотографии новинки, сделанные на замерзшем озере в северной части Скандинавии.

Шпионские снимки указывают на скорее фейслифтинг, нежели полноценный рестайлинг. Из новшеств в новом Rexton можно заметить появление лишь новых светодиодных фар, которые придут на смену биксеноновым, а также модернизированной решетки радиатора и немного других задних фонарей.

Длина кроссовера составит 4850 мм, а размер колесной базы будет равен 2865 м. Внушительные габариты позволяют разместить в заднем свесе третий ряд сидений, но в базовой комплектации Rexton будет только 5-местным.

Техническое оснащение Rexton должно остаться неизменным. Приводить в движение новинку будет 2,2-литровый турбодизельный агрегат на 187 лошадиных сил, выдающий в Европе 181 л.с..

Презентация нового SsangYong Rexton может состояться уже в марте этого года на автомобильной выставке в Женеве.