ВMW M2 Competition получит эксклюзивную версию Arty Makeover

Фото: InfoCar.ua

В сети появились первые снимки будущего автомобиля, созданные одним из профессиональных художников. Речь идёт про ВMW M2 Competition, который получит эксклюзивную версию Arty Makeover.

Новинка будет отличаться от стандартной модификации видоизмененной решёткой радиатора, задним бампером, а также головной оптикой. В интерьере будут применяться качественные материалы, в частности, для отделки боковых панелей. Базовое оснащение новой модификации также будет значительно расширено. Покупатель может насладиться работой круиз-контроля, климат-контроля, электропривода зеркал, несколькими ассистентами безопасности, а также высококлассной системой мультимедиа.

Под капотом автомобиля располагается трехлитровый мотор, который сочетается с коробкой автомат и системой переднего привода. Отметим, что изначально машина выйдет в лимитированной версии, объём которой не превысит 500 единиц. Ценник каждого транспортного средства составит примерно 3 миллиона 738 тысяч рублей.