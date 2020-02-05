ВАЗ-21099 почти без пробега продают за 1 млн рублей

Фото: “Kolesa”

Двадцатилетний седан ВАЗ-21099 практически без пробега выставлен на продажу на одном из специализированных порталов в Казахстане. Согласно информации, опубликованной в объявлении, «девяносто девятая» 2001 года выпуска за всю свою жизнь «пробежала» всего 1024 километра. За машину её владелец просит 5 миллионов 700 тысяч тенге или 956 тысяч рублей по текущему курсу.

По словам продавца, «99-ю» привезли в Казахстан на автовозе новой. С тех пор автомобиль хранился на консервации в теплом гараже.

Машина, выставленная на продажу, оснащена 1,5-литровым карбюраторным мотором на 72 лошадиные силы при 115 Нм момента. Связку двигателю составляет 5-ступенчатая МКПП.

Напомним, что производство модели ВАЗ-21099 велось в Тольятти с 1990 по 2004 год.