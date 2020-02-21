В Женеве представят быстрый гиперкар Czinger 21С

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Американская автомобильная компания Czinger сообщила о том, что всего через несколько дней в рамках Женевского автосалона представит свой новый гиперкар, который получит маркетинговое название 21С.

Работает этот премиальный автомобиль за счёт силовой установки, которая состоит из мотора на бензине с ёмкостью в 2.88 литра и двух электрифицированных двигателей. Общая отдача этой силовой установки доходит до 1 250 лошадиных сил. В комплектацию входит роботизированная коробка передач на 7 ступеней.

С места до первой сотни гиперкар может добраться всего за 1.9 секунд. А максимальная скорость движения, которую может развить автомобиль, составляет 432 километра в час. Более подробную информацию о спецификациях и комплектациях удастся узнать уже 3 марта. Тогда же будет объявлена и стоимость новинки.