В Сети продают классический лондонский кэб за 1 млн рублей

Фото: Drom

Владелец классического лондонского кэба Geely TX4 из Новосибирска выставил свой автомобиль на продажу. Необычный для нашей страны автомобиль оснащен левым рулем и автоматической трансмиссией.

По словам продавца, машина имеет оригинальный ПТС, не участвовала в ДТП и прошла все ТО. В качестве дополнительной опции в салоне кэба установлен 17-дюймовый LCD-экран. Пробег – 87 тысяч километров. Автомобиль использовался только для мероприятий.

Под капотом классического лондонского кэба от Geely, купившей британскую фирму TLC со 121-летней историей, тем самым избавив её от угрозы банкротства, установлен 2,4-литровый дизельный двигатель на 102 лошадиные силы. Привод – задний.

Фото: Drom

За автомобиль его нынешний владелец просит 1 миллион рублей.