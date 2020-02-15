В Россию новая Hyundai Creta приедет в удешевленной версии

В рамках автосалона Auto-Expo-2020 в начале феврале состоялась официальная презентация нового поколения кроссовера Hyundai Creta для индийского авторынка. До этого собрат данной модели – «паркетник» ix25 – был показан в Китае, однако китайский автомобиль оказался гораздо более продвинутым в техническом плане, нежели индийская Creta.

Согласно информации, опубликованной журналом «За Рулем», до нашей страны новая «Крета» также доедет в «урезанной» версии, аналогичной той, что недавно была представлена в Индии.

Внешне китайский ix25 нового поколения и вторая генерация Creta для Индии практически не отличаются. Основная разница между машинами кроется внутри.

Китайская версия кроссовера оснащена большим вертикальным дисплеем мультимедийной системы, объединенным с блоком управления климат-контролем. Чуть выше расположены центральные воздуховоды, приподнятые к лобовому стеклу, а на глянцевом центральной тоннеле имеется специальная ниша для подстаканников.

Индийская модификация этой модели выглядит внутри гораздо проще, чем китайская – с обычным компактным монитором на центральной консоли, стандартными кнопками управления «климатом» и центральным тоннелем, выполненным из недорогого пластика.