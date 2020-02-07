В России изменились цены на кроссовер Honda Pilot

Фото: Honda

В Росси изменились цены на флагманский кроссовер компании Honda под названием Pilot. Согласно информации, опубликованной аналитиками портала «Цена Авто», автомобиль по итогам февраля подорожал в двух комплектациях на сумму от 73 до 78 тысяч рублей, а в одной, наоборот, стал дешевле на 26 тысяч.

С учетом переписанного прайса стоимость Honda Pilot в России в комплектации Lifestyle составляет от 3 миллионов 188 тысяч 900 рублей, что на 26 тысяч рублей меньше, чем было ранее.

В версии Executive кроссовер прибавил 73 тысячи рублей – до 3 миллионов 637 тысяч 900 рублей, а в «топовом» варианте исполнения Premium на 78 тысяч – до 3 миллионов 892 тысяч 900 рублей.

Напомним, что кроссовер Honda Pilot продается на российском авторынке с безальтернативным 3-литровым двигателем на 249 лошадиных сил, работающим в паре с АКПП и полным приводом.