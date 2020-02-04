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Компанию Felino основал бывший автомобильный гонщик Антуан Бессет. И, как оказалось, у него весьма амбициозные планы по поводу развития своего бренда. Так, уже на ближайший Токийский автосалон фирма привезёт новый суперкар модели cB7R.

Нишевый производитель рассказал, что хочет на первом этапе выпустить ровно 10 экземпляров суперкаров, которые будет продавать по цене от 360 тысяч канадских долларов. Отметим, что прототип данного купе уже не первый год демонстрируется на различных мероприятиях. Однако, за последнее время он сильно изменился.

Сообщается, что автомобиль построен на подвеске регулируемого типа, которая изготовлена из углепластика и композитных материалов. Под капотом автомобиля будет располагаться атмосферный мотор на 6.2 литра с мощностью в 532 лошадиные силы. До первой сотни авто в такой комплектации доберётся всего за 2.9 секунды. Максимальная же скорость движения составит 325 километров в час.

За дополнительную плату удастся приобрести спорткар с мотором на 7.0 литра. Показатели динамики останутся прежними, но максимальная скорость движения увеличится вплоть до 345 километров в час.