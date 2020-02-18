У Tesla срываются планы

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Сегодня появилась информация о том, что немецкая судебная инстанция обязала компанию Tesla прекратить расчищать лесные массивы под Берлином для возведения своего первого на территории Европы завода по производству электрокаров и аккумуляторов для них.

Отметим, что производственная площадка американской компании должна заработать уже в будущем году, располагаясь в 40 километрах от столицы Германии. По предварительной информации с конвейера в год должно сходить около 150 тысяч экземпляров электрокаров, а именно моделей Model 3 и Model Y. В дальнейшем рост производственной мощности составит 500 тысяч автомобилей в год.

Чтобы начать строительство, компания решила вырубить около 300 гектаров леса и это вызвало бурю волнений со стороны местного населения. Экологам-энтузиастам удалось дойти до Высшего суда. Что будет делать компания Tesla с учётом нового судебного постановления, пока не сообщается.