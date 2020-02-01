Toyota выпустит «заряженную» Supra GRMN

Японская Toyota планирует вывести на рынок уже в этом году «заряженной» версии спорткара Supra. Автомобиль должен получить дополнительный индекс к названию GRMN (Gazoo Racing tuned by Master of Nurburgring).

Как пишут наши коллеги из издания «BestCarWeb», самая производительная версия «Супры» получит не только улучшенный аэродинамический обвес и более спортивные черты в экстерьере и интерьере, но и доработанную подвеску, сниженную массу и форсированный двигатель.

Сейчас самым «старшим» мотором в линейке Supra остается 3-литровый агрегат BMW B58 на 340 лошадиных сил (500 Нм момента), работающий в связке с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. По предварительной информации, мощность этого агрегата будет увеличена до 400 лошадиных сил ровно.

Коробка должна остаться прежней – тот же 8-скоростной «автомат», но не исключается и вариант с появлением в версии GRMN и «механики».