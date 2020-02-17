Toyota выпустит мини-«РАВ4»

Фото: IAB

Информация о планах компании Toyota выпустить перелицованную версию кроссовера Suzuki Vitara Brezza под собственном брендом появилась еще в 2018 году, когда между двумя японскими марками было заключено соглашение по обмену технологиями. На днях издание «IAB» опубликовало первый неофициальный рендер этой модели.

Судя по выложенному в Сеть изображению, аналог Suzuki Vitara Brezza от Toyota получит несколько отличающийся от оригинала дизайн, выполненный в стиле пятого поколения модели RAV4. «Тойотовский» кроссовер оснастят другой решеткой радиатора и бамперами, а также шильдиками Toyota вместо Suzuki.

Длина «паркетника» составит 3995 мм, ширина – 1790 мм, высота – 1640 мм. Размер колесной базы будет равен 2500 мм. Под капот кроссовера установят 1,3-литровый турбодизельный агрегат на 90 лошадиных сил, сочетающийся с 5-ступенчатой МКПП или «роботом». Привод – только передний.

В список оснащения автомобиля войдут: кондиционер, до четырех подушек безопасности, система динамической стабилизации, камера заднего вида, электростеклоподъемники, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и 16-дюймовые легкосплавные колеса.

Стоимость кроссовера пока не объявлена. Оригинальный Suzuki Vitara Brezza продают в Индии по цене от 767 тысяч до 1 миллиона 42 тысяч рупий (680 тысяч – 920 тысяч рублей).