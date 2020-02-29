Toyota выпустит конкурента Ford Ranger Raptor

Фото: Toyota

Линейка спортивных модификаций автомобилей Toyota в последние годы становится все шире. Помогают в этом «тойотовцам» инженеры их заводского гоночного подразделения Gazoo Racing. В ближайшем будущем в списке таких автомобилей «Тойоты» ожидается пополнение. Речь идет о пикапе Hilux.

Накануне стало известно, что японцы зарегистрировали новую торговую марку GR Hilux, что косвенно может свидетельствовать о намерении компании начать выпускать спорт-версию этой модели. Если автомобилю будет дан «зеленый свет», то главным рынком для него станет Австралия.

Напомним, что у Toyota уже имеется лимитированная версия пикапа Hilux в исполнении GR Sport. Правда от базового автомобиля такой пикап отличается только внешне: наличием черной радиаторной решетки и капота, красных вставок в бамперах и 17-дюймовых колесных дисков. Приводит в движение Hilux GR Sport стоковый 2,8-литровый турбодизельный агрегат на 177 лошадиных сил.

Полноценный GR Hilux должен получить от оригинального автомобиля гораздо больше отличий, в том числе более мощный двигатель. В качестве конкурента этой модели уже называют Ford Ranger Raptor, а в будущем к нему присоединится Chevrolet Colorado ZR2, который пока не вышел в продажу в Австралии.