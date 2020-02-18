Toyota может разработать новые Mark X и Crown вместе с Mazda

Фото: BestCarWeb

Компании Toyota и Mazda могут вновь поработать вместе после общего проекта Toyota Yaris/Mazda2 для рынка США. На сей раз инженеры «Мазда» получат возможность поработать над новыми версиями знаменитых моделей «Тойота», таких как Mark X и Crown.

Напомним, что сейчас Toyota владеет 5 процентами акций «Мазда», в то время как компании из Хиросимы принадлежит всего 0,25% акций «Тойота».

По информации японского портала BestCarWeb, «маздовцы» займутся созданием не только платформы для новых Mark X и Crown, но и силовой установки, в качестве которой выступит 6-цилиндровый бензиновый двигатель. Упоминается и дизельный агрегат.

Сроки и технические детали новых Mark X и Crown, которые Toyota создаст вместе c Mazda, пока держатся в секрете.