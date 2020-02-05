Suzuki Ignis представлен в новом виде

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Компактный автомобиль модели Suzuki Ignis был представлен в рестайлинговой модификации. Машина получила обновлённый экстерьер, а также улучшенное оснащение.

Внешне новинку от прошлой версии можно отличить за счёт изменившейся решётки радиатора. Теперь её украшают четыре хромированные воздухозаборника U-образной формы. Помимо этого, заметно изменилась форма бамперов. По всему периметру автомобиля располагается пластиковый обвес. На переднем бампере установлена небольшая серебристая вставка, подчёркивающая изысканный дизайн. Кузов отличается комбинированным окрасом с чёрной крышей.

Новинка получила клиренс в 18 сантиметров, и он останется неизменным во всех модификациях. Под капотом автомобиля работает атмосферный мотор на 1.2 литра с мощностью в 91 лошадиную силу. Он сочетается с вариаторной коробкой передач. Пока что непонятно, будет ли продаваться Suzuki Ignis в рестайлинговой версии в России.