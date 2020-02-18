Стартовала сборка Lada XRay Cross Instinct

Фото: «Лада.Онлайн»

Компания «АвтоВАЗ» приступила к серийному производству новой эксклюзивной комплектации модели Lada XRay Cross под названием «Instinct», о которой ходили слухи еще с прошлого года. Тогда сообщалось, что такая версия станет самой дорогой версией в линейке семейства XRay.

По информации, опубликованной порталом «Лада.Онлайн», выпуск автомобилей Lada XRay Cross Instinct уже стартовал.

От обычного хэтчбека XRay Cross новинка отличается глянцевой крышей, черными глянцевыми корпусами боковых зеркал, оригинальными колесными дисками и другой «мультимедией» с предустановленными сервисами «Яндекс.Авто». В качестве трансмиссии предложен только вариатор.

Информации о стоимости нового исполнения модели Lada XRay Cross пока нет, как и официального подтверждения данных о запуске этой версии в производство от «АвтоВАЗа».