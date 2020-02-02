Стартовал прием заказов на клона RAV4 – Toyota Wildlander

Компания Toyota объявила о начале приема предварительных заказов на новый кроссовер Wildlander, представляющий собой клона глобального RAV4 пятой генерации. Презентация этой модели состоялась в ноябре 2019 года на автосалоне в Гуанчжоу.

Напомним, что Toyota Wildlander фактически является перелицованной версией кроссовера RAV4, сборка которого и продажи уже ведутся на территории России. Длина вседорожника составляет 4600 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2690 мм, что полностью соответствует габаритам глобального RAV4 нового поколения.

Приводит в движение модель Wildlander 2-литровый двигатель на 171 лошадиную силу или гибридный силовой агрегат на базе 2,5-литрового ДВС, выдающий суммарно 222 «силы». В качестве трансмиссии предложена безальтернативная вариаторная трансмиссия.

В список оснащения кроссовера входят: камеры кругового видеообзора, адаптивный «круиз» с системой распознавания дорожных знаков, система удержания в полосе и система избежания столкновений.

Пока Toyota Wildlander будут продавать только в Китае, где его базовая стоимость составит 169 тысяч 900 юаней или 1 миллион 546 тысяч рублей по актуальному курсу. Напомним, что в России новая генерация Toyota RAV4 оценена минимум в 1 миллион 756 тысяч рублей.