Согласно информации, опубликованной аналитиками сервиса «Автокод», порядка 15% машин, продающихся на вторичном авторынке РФ, имеют скрученный пробег.

По данным, полученным в ходе анализа автомобилей на «вторичке» за 2019 год, чаще всего в России продают со скрученным пробегом автомобили Toyota (13% случаев). На второй строчке расположился Hyundai с 11% случаев скрученного пробега. Тройку лидеров замкнула Lada (9% случаев). В пятерку по этому показателю также вошли: BMW и Mitsubishi, разделившие между собой четвертую позицию с 8% случаев скрученного пробега, и Volvo c Lexus с результатом в 7%. Далее расположились: Mercedes-Benz (6%), Ford (5%), Volkswagen (4%), Kia (3%) и Skoda (2%).

В возрастном выражении наиболее часто пробег скручивают на автомобилях возрастом от 5 до 9 лет (42%). Автомобили возрастом от 10 до 15 лет сталкиваются с этой проблемой чуть реже – в 31%. На долю автомобилей старше 15 лет приходится только 11% случаев скрутки пробега. Совсем новые автомобили скрутке пробега подвергаются крайне редко.

Напомним, что ранее Daily-Motor.Ru сообщал об инициативе ассоциации «Российские автомобильные дороги» (РОАД), касающейся ввода крупного штрафа за скрутку пробега автомобилей. Для физлиц этот штраф может составить 300 тысяч рублей, а для юридических – 1 миллион рублей.