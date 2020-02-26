Стали известны подробности про обновлённый Renault Talisman

Фото: Renault Источник: Мотор

Сообщается, что рестайлинговая версия популярного автомобиля выйдет в продажу на рынок Старого света уже этим летом.

Одним из самых главных нововведений стал видоизменённый дизайн радиаторной решётки. Кроме того, был существенно модифицирован передний бампер. Что касается оптики, то была выбрана только диодная светотехника. Но, за дополнительную плату можно выбрать матричные фары.

В салоне автомобиля появилась шикарная приборная панель цифрового типа с диагональю экрана в 10.2 дюйма. Мультимедийная система имеет тачскрин на 93 дюйма. В список базового оборудования теперь будет входить система автопилотирования второго уровня. Это позволит передать ПО управление транспортным средством. Машина сможет сама разгоняться и тормозить.

Под капотом авто появился новый турбированный мотор с объёмом в 1.3 литра, мощность которого составляет 160 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой роботизированного типа на 7 ступеней. Остался в ряду и старый агрегат на 1.8 литра, форсированный до 225 лошадиных сил. Машина будет продаваться с дизельными установками, которые имеют объём в 1.7 литра и характеризуются мощностью в 120 или 150 лошадиных сил.